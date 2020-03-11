Испания

Если Реал останется без трофеев в нынешнем сезоне, то Зинедин Зидан покинет пост тренера команды.

Реал определился с двумя кандидатами, которые могут сменить Зинедина Зидана на посту главного тренера, если команда не сможет выиграть ни одного трофея в нынешнем сезоне — сообщает Marca.

Альтернативой Маурисио Почеттино, который является главным претендентом, стал Массимилиано Аллегри, так же, как и аргентинец, находящийся в "отпуске", но намеренный вернуться к работе в следующем сезоне.

Впрочем, у экс-тренера Ювентуса хватает и других заманчивых предложений, начиная с Манчестер Юнайтед и ПСЖ, и заканчивая возвращением в Турин.

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