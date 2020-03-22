Форвард ПСЖ Неймар хочет набрать оптимальные кондиции.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
22 марта 2020, 07:58
Неймар вернулся в Бразилию и находится в засекреченном месте, сообщает Globo.
По информации источника, 27-летний футболист не теряет времени и использует приостановку чемпионата для того, чтобы набрать идеальные физические кондиции. В последнее время бразилец чувствовал себя несколько хуже из-за повторных разрывов, вызванных травмами.
Globo считает, что Неймар пользуется возможностью, чтобы подготовиться к "шумному возвращению". Нападающий настроен на победу в Лиге чемпионов, а также выиграть чемпионат мира-2022.
Ранее сообщалось, что Неймар снова хочет выступать вместе с Месси и Суаресом.
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