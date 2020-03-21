Испания

Бразилец намерен вернуться в Барселону следующим летом.

Нападающий Неймар планирует покинуть ПСЖ следующим летом и вернуться в Барселону.

Как сообщает издание AS, бразильский форвард хочет вновь выступать вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом и ради этого будет требовать у руководства парижан отпустить его. По информации СМИ, игрок может выкупить свой контракт с клубом за сумму около 200 млн евро.

Действующий контракт Неймара с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 22 поединка в футболке "красно-синих", забив 18 голов и совершив 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть Барселону, если клуб не вернет Неймара.

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