Неймар и Тиаго Силва улетели в Бразилию из-за коронавируса

Франция

Парижская гранд разрешил своим футболистам покинул Францию на период карантина.

Нападающий Неймар и центральный защитник Тиаго Силва, защищающие цвета ПСЖ, улетели из Франции и вернулись в Бразилию. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, руководство парижского клуба разрешило своим футболистам покинуть страну на период паузы во внутреннем чемпионе и пройти самостоятельную изоляцию в своих странах.

Стоит отметить, что въезд во Францию запретили в этот вторник из-за пандемии коронавируса, которая распространилась по всей Европе. Неймар и Тиаго Силва приняли решение переждать этот период в Бразилии, поэтому вылетели из Франции до закрытия аэропортов.

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Интересно, что другой бразильский защитник ПСЖ Маркиньос, в отличие от своих соотечественников, предпочел переждать карантин во Франции.

Отмечается, что все игроки парижан получили инструкции по поддержанию уровня физической подготовки, чтобы быть полностью готовыми в случае возобновления французской Лиги 1 и Лиги чемпионов.

Напомним, ранее у бывшего игрока ПСЖ Блеза Матюиди, ныне выступающего за Ювентус, обнаружили коронавирус.