Франция

Форвард ПСЖ рассказал о периоде, когда у него были серьезные повреждения.

Неймар сильно переживал из-за травм и считает, что для спортсмена нет ничего хуже этого.

"Для профессионального футболиста нет ничего хуже травм. Я много страдал от них за прошедшие два года. Я начал сомневаться в себе".

"Успех спортсмена – в сознании. Если голова в порядке, то в игре все получается более естественно", — приводит слова Неймара Vogue Arabia.

В сезоне-2019/20 Неймар провел 15 матчей в Лиги 1: на его счету 13 голов и 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что Неймар пожертвовал 875 тысяч евро на борьбу с коронавирусом.