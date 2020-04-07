Франция

Сенегальский хавбек будет рад, если его соотечественник присоединится к парижанам.

Полузащитник ПСЖ Идрисса Гуйе прокомментировал слухи о том, что его товарищ по сборной Сенегала близок к трансферу в состав парижан.

"Мы еще не разговарили об этом – только с одним из моих тренеров, который прислал сообщение о Калиду и сказал, что это было бы здорово", — заявил Гуйе Canal+.

"Да, конечно, это было бы прекрасно для него и для клуба. Для меня тоже было бы здорово, чтобы еще один сенегалец появился в клубе. Мы отлично ладим с Кулибали. Называю его "мой генерал".

28-летний Кулибали выступает за Наполи с 2014 года. Экс-защитник Генка провел 233 матча за неаполитанцев во всех турнирах, а еще до бельгийского клуба он выступал во французском Метце.

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