Франция

Сенегалец близок к переходу в парижский клуб.

Защитник Наполи Калиду Кулибали может стать игроком ПСЖ этим летом, сообщает издание Mundo Deportivo.

Парижане согласовали детали сделки с итальянским клубом и вскоре могут объявить о подписании игрока. Сумма трансфера сенегальца должна составить около 75 млн евро.

Действующий контракт Кулибали с Наполи рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 21 поединок в футболке "адзурри".

Ранее сообщалось, что ПСЖ также хочет подписать защитника Ашрафа Хакими.

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