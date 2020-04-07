Франция

Парижане рассчитывают на игрока в следующем сезоне.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство ПСЖ довольно игрой форварда Мауро Икарди и может выкупить его контракт у Интера.

По данным источника, парижане готовы заплатить за аргентинского футболиста требуемые 70 миллионов евро, но клубу предстоит еще договориться с самим игроком.

Ранее отмечалось, что сам Икарди не горит желанием оставаться в Париже из-за разногласий с лидерами коллектива, и намерен вернуться в Италию.

Также сообщалось, что нападающий вновь попал в сферу интересов мадридского Реала, который ищет бюджетные варианты укрепления состава.