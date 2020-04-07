Парижане рассчитывают на игрока в следующем сезоне.
Мауро Икарди, getty images
07 апреля 2020, 19:22
Как сообщает Corriere dello Sport, руководство ПСЖ довольно игрой форварда Мауро Икарди и может выкупить его контракт у Интера.
По данным источника, парижане готовы заплатить за аргентинского футболиста требуемые 70 миллионов евро, но клубу предстоит еще договориться с самим игроком.
Ранее отмечалось, что сам Икарди не горит желанием оставаться в Париже из-за разногласий с лидерами коллектива, и намерен вернуться в Италию.
Также сообщалось, что нападающий вновь попал в сферу интересов мадридского Реала, который ищет бюджетные варианты укрепления состава.