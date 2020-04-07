Испания

У аргентинца вновь появился шанс переехать в Мадрид.

Руководство Реала может рассмотреть вариант с приобретением нападающего Интера Мауро Икарди, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, в текущем сезоне аргентинский футболист выступает на правах аренды за ПСЖ, но игрок вряд ли останется в Париже, так как желает вернуться в Италию.

По данным источника, мадридцы могут пригласить форварда в команду, так как считают его более бюджетным вариантом в условиях финансового кризиса. Кроме того, известно, что Интер готов отпустить Икарди на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что большое желание видеть футболиста в своей команде проявляет Милан.