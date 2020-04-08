Франция

Оклады футболистов снизятся на 50%, но позже игроки получат свои деньги.

Как сообщает L'Equipe, игроки всех клубов Лиги 1 и Лиги 2 достигли договоренности со своими работодателями относительно снижения заработной платы.

Однако, Ассоциация игроков Франции сумела добиться утверждения схемы, при которой футболисты все же получат свои деньги немногим позже.

Начиная с апреля оклад всех футболистов снизится на 50%. Такое снижение продлится до того времени, пока не стабилизируется экономическая ситуация.

В связи с тем, что ФИФА намерена объявить текущий сезон бессрочным, вся невыплаченная заработная плата игроков чемпионата Франции должна будет выплачена в конце сезона.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.