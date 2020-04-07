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Международная организация выпустила рекомендации касательно личных соглашений.

ФИФА предлагает продлить контракты с футболистами до фактического завершения футбольного года.

"Обычно контракты заканчиваются по завершении сезона, а дата совпадает с окончанием сезона. Учитывая обстоятельства, нынешний сезон не закончится, как того ожидали".

"Поэтому, предлагается продлить контракты до тех пор, пока сезон действительно не закончится. Это должно соответствовать первоначальному намерению сторон при подписании контракта, а также сохранять спортивную составляющую и стабильность".

"Такой же принципу применяется к соглашениям, которые должны были начаться с началом нового сезона. То есть, вступление в силу таких контрактов откладывается до фактического начала следующего сезона".

О контрактах, которые не выполняются из-за COVID-19:

"ФИФА настоятельно призывает клубы и игроков работать вместе, чтобы найти соглашения и решения в период, когда футбол приостановлен", — гласит заявление на сайте ФИФА.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешит перенести трансферное окно.

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