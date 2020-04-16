Франция

Нигериец выразил желание попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

Нападающий Лилля Виктор Осимхен прокомментировал интерес к своей персоне со стороны топ-клубов Европы, заявив, что имеет желание оказаться в одном из клубов Англии.

"Конечно, я хотел бы когда-то играть за топ-клуб в Англии. Я разговаривал об этом с Одионом Игало. Он дал мне очень хороший совет, он легенда, для меня он как старший брат. Моя цель – играть за один из самых больших клубов мира, но сейчас я очень счастлив в Лилле", — приводит слова нигерийца Independent.

За Осимхеном, по последней информации, наблюдают Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед и Арсенал.

В Лилль футболист перебрался летом 2019-го из бельгийского Шарлеруа за 12 млн евро. За это время игрок провел 38 матчей за "догов", отметившись 18 голами и 6 ассистами. На данный момент стоимость 21-летнего центрфорварда составляет 27 млн евро, по данным Transfermarkt.

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