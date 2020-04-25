Франция

Уругвайский бомбардир рассматривает вариант с продлением контракта.

Будущее Эдинсона Кавани по-прежнему не определено, сообщает L'Equipe.

По информации источника, уругвайский футболист может продолжить карьеру в ПСЖ.

Если ранее Кавани был настроен покинуть клуб, то теперь изменил свое мнение. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня.

Отметим, что зимой уругваец имел шансы перейти в Атлетико, а также интерес к нему проявляли клубы АПЛ.

В текущем сезоне Кавани провел 22 поединка в футболке "красно-синих", отличившись семью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл нацелился на подписание Кавани.

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