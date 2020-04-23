Англия

"Сороки" хотят заполучить уругвайского форварда.

Ньюкасл готовится перейти к новому владельцу и намерен существенно усилить состав перед следующим сезоном.

Как сообщает ESPN, нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани стал приоритетной трансферной целью английского клуба. Контракт уругвайского форварда с парижанами подходит к концу, и летом он должен получить статус свободного агента.

В подписании 33-летнего игрока также заинтересованы Наполи, Атлетико, Фламенго и Бока Хуниорс.

В текущем сезоне Кавани провел 22 поединка в футболке "красно-синих", отличившись семью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также готов побороться за полузащитника Барселоны Артуро Видаля.

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