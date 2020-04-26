Франция

Полузащитник ПСЖ рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов с клубом.

Марко Верратти разочарован, что многие считают, что футболисты переходят в ПСЖ из-за денег.

"Некоторые игроки говорят мне: "Поговори с президентом ПСЖ, мы хоти играть за этот клуб".

"ПСЖ входит в топ-8 клубов мира, многие футболисты хотят играть за нашу команду. Кто-то скажет, что мы в ПСЖ из-за денег, но это не так. За деньги футболисты играют в Китае".

"Если ты переходишь в ПСЖ, то ставишь перед собой задачу выиграть Лигу чемпионов. Выиграть этот турнир в Пари Сен-Жермен ценнее, чем с другим клубом", — приводит слова Марко Верратти CulturePSG.

Ранее сообщалось, что ПСЖ заинтересовался левыми защитниками Реала, Милана и Порту.

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