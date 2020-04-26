Франция

Чемпион Франции присматривается к Серхио Регилону, Тео Эрнандесу и Алексу Теллесу.

В связи с уходом Левена Кюрзава, чей контракт завершится по окончании сезона, ПСЖ приступил к поискам нового левого защитника — сообщает AS.

По информации испанского издания, в список кандидатов парижане включили трех футболистов: Тео Эрнандеса из Милана, Алекса Теллеса из Порту и принадлежащего Реалу, но выступающего в аренде за Севилью Серхио Регилона.

23-летний Регилон выступал за Реал Кастилью (48 матчей во всех турнирах, 2 гола), Логроньес (43, 8), Реал (22, 0) и Севилью (20, 1).

22-летний Эрнандес выступал за Атлетико В (10, 0), Алавес (38, 2), Реал (23, 0), Реал Сосьедад (28, 1) и Милан (25, 6).

27-летний Теллес выступал за Жувентуде (41, 2), Гремио (51, 1), Галатасарай (60, 2), Интер (22, 0) и Порту (183, 21).

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