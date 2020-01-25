Каталонский клуб рассчитывает приобрести французского форварда Монако.
Виссам Бен Йеддер, ФК Монако
25 января 2020, 21:48
Барселона предложила Монако 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен Йеддера, передает Foot Mercato. Каталонцы хотят купить француза до окончания зимнего трансферного окна. Потребность в новом форварде вызвана серьезной травмой Луиса Суареса, который пропустит остаток сезона.
Источник сообщает, что боссы Барселоны уже встречались с представителями французского клуба. Испанцы предложили за 29-летнего футболиста 80 миллионов евро. Но это не устроило монегасков – в команде настроены сохранить лучшего бомбардира как минимум до конца сезона.
Если в январе "блаугранас" не подпишут форварда на замену Суаресу, Кике Сетьен попробует использовать в качестве наконечника атак Антуана Гризманна. Тем не менее, в столице Каталонии рассчитывают достигнуть успеха в переговорах по Бен Йеддеру.