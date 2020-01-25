Испания

Каталонский клуб рассчитывает приобрести французского форварда Монако.

Барселона предложила Монако 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен Йеддера, передает Foot Mercato. Каталонцы хотят купить француза до окончания зимнего трансферного окна. Потребность в новом форварде вызвана серьезной травмой Луиса Суареса, который пропустит остаток сезона.

Источник сообщает, что боссы Барселоны уже встречались с представителями французского клуба. Испанцы предложили за 29-летнего футболиста 80 миллионов евро. Но это не устроило монегасков – в команде настроены сохранить лучшего бомбардира как минимум до конца сезона.

Если в январе "блаугранас" не подпишут форварда на замену Суаресу, Кике Сетьен попробует использовать в качестве наконечника атак Антуана Гризманна. Тем не менее, в столице Каталонии рассчитывают достигнуть успеха в переговорах по Бен Йеддеру.