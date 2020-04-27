Франция

Потенциальная сделка оценивается в 14 миллионов евро.

Завершение сделки по продаже футбольного клуба Нанси, выступающего во французской Лиге 2, застопорилось из-за пандемии коронавируса в Европе, однако владельцы Манчестер Сити по-прежнему намерены приобрести эту команду.

Как сообщил нынешний владелец Нанси Жак Руссело, история с возможной продажей своего клуба холдинговой компании City Football Group еще не завершена.

"Я обеспокоен. Сделка была намечена на 31 марта, но с 16 марта мы находимся на карантине, и переговоры приостановлены. Это не значит, что они прекращены. Это не конец истории, но сейчас нам нужно искать ресурсы, чтобы преодолеть этот кризис", — приводит слова Руссело L’Équipe.

Стоит также отметить, что один из представителей City Football Group также подтвердил намерения компании завершить сделку по приобретению Нанси, которая оценивается в 14 миллионов евро.

"Мы еще хотим купить Нанси, но сейчас мы столкнулись с глобальным кризисом. Сегодня есть аспекты, которые мы не контролируем, но наши планы не изменились", — сказали в компании.

Напомни, что помимо Манчестер Сити, City Football Group владеет акциями Нью-Йорк Сити (США), Мельбурн Сити (Австралия), Жироны (Испания), а также многих других футбольных клубов по всему миру.

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