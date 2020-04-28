Франция

Французский полузащитник не продолжит выступления за "монегасок".

Монако не готов выкупить Тьемуэ Бакайоко у Челси, сообщает RMC Sport.

По информации источника, "монегаски" не видят смысла тратить 42 миллиона евро на выкуп футболиста у "синих".

Однако издание информирует, что в услугах Бакайоко заинтересован ПСЖ. Между клубами произошли не длительное переговоры, но без продвижения. Французский опорный полузащитник не нужен Челси и клуб хочет его продать.

Ранее сообщалось, что Бакайоко желает вернуться в Милан.

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