В данный момент француз находится в аренде в Монако.
Тьемуэ Бакайоко, photo AS Monaco
26 марта 2020, 17:56
Опорный полузащитник Тьемуэ Бакайоко выразил желание вернуться в Милан. Об этом сообщает Calciomercato.
Контракт футболиста принадлежит Челси до 2022 года, а ныне 25-летний игрок находится в аренде в Монако.
За "россонери" Бакакойо выступал в лета 2018-го по лето 2019-го, также находясь в аренде из Челси.
Спортивный директор Милана Паоло Мальдини уже контактировал с Челси и Монако, относительно возвращения игрока на Сан-Сиро.
В текущем сезоне Бакайоко отыграл 23 матча за "монегасков", отметившись 1 голом и 2 ассистами.
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