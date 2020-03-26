Италия

В данный момент француз находится в аренде в Монако.

Опорный полузащитник Тьемуэ Бакайоко выразил желание вернуться в Милан. Об этом сообщает Calciomercato.

Контракт футболиста принадлежит Челси до 2022 года, а ныне 25-летний игрок находится в аренде в Монако.

За "россонери" Бакакойо выступал в лета 2018-го по лето 2019-го, также находясь в аренде из Челси.

Спортивный директор Милана Паоло Мальдини уже контактировал с Челси и Монако, относительно возвращения игрока на Сан-Сиро.

В текущем сезоне Бакайоко отыграл 23 матча за "монегасков", отметившись 1 голом и 2 ассистами.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесьна наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.