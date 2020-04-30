Франция

Испанский хавбек испытал смешанные чувства после досрочного завершения сезона во Франции.

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас отреагировал на новость о досрочном завершении сезона-2019/20 во Франции из-за пандемии коронавируса. Испанец недоволен, что результат последнего тура Лиги 1 против Ниццы (2:1) отрицательно повлиял на итоговое положением его команды в турнирной таблице.

Напомним, что в компенсированное ко второму тайму время форвард Ниццы Каспер Дольберг забил гол и принес своему клубу победу над монегасками.

"Эта новость меня очень злит. В последнем матче мы показали лучшую свою игру, но в конце пропустили два гола. Тогда я покидал поле, будучи очень злым, потому что победа Ниццы была незаслуженной. Сегодня, когда мы увидели новость (о завершении Лиги 1 — прим. ред.), мы сразу вспомнили об этом. Монако оказался за пределами еврокубков из-за своей же глупости".

Несмотря на это, Фабрегас солидарен с решением лиги и правительства Франции о прекращении футбольных соревнований.

"Если они приняли это решение, то только потому, что посчитали его единственным верным. Слишком много вещей говорит о том, что нужно было все завершить. Я хотел, чтобы футбол вернулся, но это было бы слишком сложно для всех", — приводит слова Фабрегаса AS.

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