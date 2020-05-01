Франция

Французы недополучат внушительную сумму денег.

Футбольный сезон во Франции официально завершен по итогам 28 туров. Такое досрочное окончание чемпионата не устроило партнеров Лиги 1.

По информации L'Equipe, с лигой разорвал контракт официальный телевизионный вещатель, так как изначально соглашение было подписано на полный сезон.

Из-за этого сумма убытков для высшего французского дивизиона составит порядка 243 млн евро.

Во Франции не успели доиграть десять последних туров, а также матч, который был в запасе между ПСЖ и Страсбургом. Чемпионом страны официально признан ПСЖ, а Лион оказался вне еврокубков. Теперь "ткачи" намерены обжаловать решение Лиги 1.

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