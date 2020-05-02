Франция

Испанский хавбек в начале сезона отправился в аренду в Спортинг.

Совет директоров LFP на этой неделе провел заседание, на котором было принято решение о досрочном завершении футбольных соревнований из-за распространения пандемии коронавируса. В связи с этим, чемпионом первенства Франции стал безоговорочный лидер турнирной таблицы ПСЖ.

Интересно, что золотую медаль по итогам сезона-2019/20 также получит полузащитник Хесе Родригес, который в нынешний кампании сыграл за парижан всего одну минуту, выйдя на замену матче 4-го тура Лиги 1 против Метца.

Как сообщает AS, по правилам чемпионата Франции, футболист, который провел на поле даже хотя бы одну минуту за весь сезон, имеет право получить свою награду.

Напомним, что с сентября прошлого года Хесе Родригес выступал на правах аренды за лиссабонский Спортинг. Ранее португальский клуб досрочно вернул испанца в ПСЖ из-за финансового кризиса.

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