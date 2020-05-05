Франция

Экс-полузащитник сборной Франции будет искать талантов для "ткачей".

Бруно Шейру заменит Флориана Мориса на посту главного скаута Лиона, утверждает L`Equipe. Морис же уходит в Ренн на должность спортивного директора.

Сейчас Шейру трудится спортивным директором в женской команде Пари Сен-Жермен.

На протяжении игровой карьеры Шейру выступал за Лилль, Ливерпуль, Марсель, Бордо, Ренн, Анортосис (Кипр) и Нант. В период с 2002 по 2004 год Бруно сыграл три матча за сборную Франции.

Лион на момент остановки чемпионата Франции занимал седьмое место.Таблица была признана окончательной. Таким образом, "ткачи" в следующем сезоне не сыграют в еврокубках.