Франция

Жан-Мишель Ола все еще не согласен с конечным решением.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола выразил надежду, что текущий чемпионат Франции еще можно продолжить, ведь решение о его финише неверное.

"Мы находимся на неправильном пути. Возможно, еще не поздно попытаться изменить ситуацию в свете тех событий в Европе, с точки зрения политических решений", — цитирует Ола Goal.

Напомним, решением правительства Франции Лига 1 сезона-2019/20 завершена досрочно, а чемпионом был признан ПСЖ. Лион, напомним, финишировал седьмым.

Ранее председатель правления "ткачей" заявил, что Марсель не достоин второго места и выхода в Лигу Чемпионов.