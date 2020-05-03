Италия

Интер всерьез вознамерился перехватить полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба у Ювентуса.

Руководство Интера планирует осуществить «многоходовку» для того, чтобы приобрести у Манчестер Юнайтед Поля Погба — сообщает Gazzetta dello Sport.

"Нерадзурри" собираются продать Мауро Икарди, отправленного в аренду в ПСЖ, и Ивана Перишича, выступающего, также на правах аренды, в Баварии.

Если у "змеев" будет возможность заплатить за француза деньгами, то это сделает его фаворитом в споре с Ювентусом, который не хочет платить, а предлагает манкунианцам различные варианты обмена.

Ранее сообщалось, что Бавария готова выкупить Перишича, а на Икарди, мечтающего о переходе в Ювентус, также претендует Атлетико.

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