Франция

Нападающий ПСЖ прокомментировал то, что получил почетную награду.

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир Лиги 1, хотя Виссам Бен Йедер забил столько же.

"Я думаю, что Бен Йеддер заслужил получить награду, чтобы его заслуги не остались не замеченными. Отличный пример был в Премьер-лиге в прошлом сезоне", — написал Мбаппе в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что тогда в АПЛ были сразу три лучших бомбардира: Садио Мане, Мохамед Салах и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Отметим, что Мбаппе забил 18 голов и все с игры, а Бен Йеддер аналогичное число, но три из них – с пенальти.

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