Нападающий ПСЖ прокомментировал то, что получил почетную награду.
ВИССАМ БЕН ЙЕДДЕР, GETTY IMAGES
08 мая 2020, 22:48
Килиан Мбаппе — лучший бомбардир Лиги 1, хотя Виссам Бен Йедер забил столько же.
"Я думаю, что Бен Йеддер заслужил получить награду, чтобы его заслуги не остались не замеченными. Отличный пример был в Премьер-лиге в прошлом сезоне", — написал Мбаппе в своем аккаунте в Twitter.
Напомним, что тогда в АПЛ были сразу три лучших бомбардира: Садио Мане, Мохамед Салах и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Отметим, что Мбаппе забил 18 голов и все с игры, а Бен Йеддер аналогичное число, но три из них – с пенальти.
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