Франция

Испанец уверен в высоком мастерстве французского форварда.

Бывший главный тренер Арсенала и ПСЖ Унаи Эмери высказал свое мнение о перспективах форварда парижан Килиана Мбаппе в мадридском Реале.

Конечно, у Мбаппе есть возможность начать новую эпоху в Мадриде".

"Посоветовать, в какую лигу ему перейти? Когда я был во Франции, я был доволен, что он был там, потому что мне это нравилось. Когда я приехал в Англию, мне бы хотелось, чтобы он играл в Премьер-лиге".

"И если я вернусь в Испанию, я хочу, чтобы он был в этой стране", — цитирует Эмери Goal.

Ранее испанский специалист заявил, что однажды ПСЖ сможет наконец выиграть Лигу чемпионов.