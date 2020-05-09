Испанец уверен в высоком мастерстве французского форварда.
Килиан Мбаппе, getty images
09 мая 2020, 09:53
Бывший главный тренер Арсенала и ПСЖ Унаи Эмери высказал свое мнение о перспективах форварда парижан Килиана Мбаппе в мадридском Реале.
Конечно, у Мбаппе есть возможность начать новую эпоху в Мадриде".
"Посоветовать, в какую лигу ему перейти? Когда я был во Франции, я был доволен, что он был там, потому что мне это нравилось. Когда я приехал в Англию, мне бы хотелось, чтобы он играл в Премьер-лиге".
"И если я вернусь в Испанию, я хочу, чтобы он был в этой стране", — цитирует Эмери Goal.
Ранее испанский специалист заявил, что однажды ПСЖ сможет наконец выиграть Лигу чемпионов.