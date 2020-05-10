Во Франции провели опрос среди болельщиков, кто является лучшим форвардом чемпионата за 20 лет.
ДИДЬЕ ДРОГБА, GETTY IMAGES
10 мая 2020, 01:00
Лига 1 провела голосование за лучшего форварда чемпионата Франции в промежутке за последние 20 лет.
Болельщики выбрали лучшим Дидье Дрогба, который в финальном голосовании оказался сильнее Златана Ибрагимовича.
Напомним, что Дрогба выступал в Лиге 1 за Ле-Ман, Генгам и Марсель, а Ибрагимович играл лишь за одну команду – ПСЖ.
Ранее Джон Оби Микель рассказал о периоде Дидье Дрогба в Челси, когда в клуб прибыл Андрей Шевченко.
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