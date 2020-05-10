Лига 1 провела голосование за лучшего форварда чемпионата Франции в промежутке за последние 20 лет.

Болельщики выбрали лучшим Дидье Дрогба, который в финальном голосовании оказался сильнее Златана Ибрагимовича.

Напомним, что Дрогба выступал в Лиге 1 за Ле-Ман, Генгам и Марсель, а Ибрагимович играл лишь за одну команду – ПСЖ. 

Ранее Джон Оби Микель рассказал о периоде Дидье Дрогба в Челси, когда в клуб прибыл Андрей Шевченко. 

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