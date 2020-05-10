Франция

Во Франции провели опрос среди болельщиков, кто является лучшим форвардом чемпионата за 20 лет.

Лига 1 провела голосование за лучшего форварда чемпионата Франции в промежутке за последние 20 лет.

Болельщики выбрали лучшим Дидье Дрогба, который в финальном голосовании оказался сильнее Златана Ибрагимовича.

Après une finale très serrée contre @Ibra_official, le verdict est tombé ! 💥



🏆 Les fans ont élu @didierdrogba 🇨🇮 comme étant le meilleur attaquant de @Ligue1Conforama des 20 dernières années ! 🙌 pic.twitter.com/P1XOB7tf1i — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) May 9, 2020

Напомним, что Дрогба выступал в Лиге 1 за Ле-Ман, Генгам и Марсель, а Ибрагимович играл лишь за одну команду – ПСЖ.

Ранее Джон Оби Микель рассказал о периоде Дидье Дрогба в Челси, когда в клуб прибыл Андрей Шевченко.

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