Англия

Нигерийский хавбек рассказал о взаимоотношениях между Дидье Дрогба и Андреем Шевченко.

Бывший полузащитник Челси Джон Оби Микель, пребывающий в статусе свободного агента, вспомнил о переходе легенды украинского футбола Андрея Шевченко в стан "пенсионеров" в 2006 году. Нигериец признался, что в тот момент лидер команды Дидье Дрогба хотел показать украинцу, кто главный в клубе.

"Андрей был очень тихим парнем. Ты никогда не услышишь и слова от него. Наверное, он был самым тихим партнером по команде из тех, с кем я играл. Его период в Милане был невероятным, и когда он перешел, я подумал: "Вау, это же Шева".

"Я вырос на просмотрах его матчей. Но когда он приехал в Лондон и не разговаривал как во время тренировок, так и за их пределами, мы этого не понимали. Это было действительно странно".

"Дрогба всегда любил соревноваться. Чем важнее матч или сильнее конкуренция, тем больше он хотел проявить себя. Это и произошло, когда приехал Шева. Дрогба постарался поднять свой авторитет, чтобы доказать – он тут главный".

"Однако, в то же время я видел, как он пытался помочь Шевченко. Они вместе оставались после тренировок отрабатывать удары. Лампард был с ними. Они всегда поощряли ребят, чтобы они к ним присоединялись", — рассказал Оби Микель в интервью The Athletic.

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