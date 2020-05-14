Франция

Камерунец решил присоединиться к французскому клубу.

Бывший нападающий Вольфсбурга Поль-Жорж Нтеп станет игроком Генгама, сообщает издание Kicker.

Нтеп расторг контракт с Вольфсбургом в феврале этого года и находился в статусе свободного агента. Камерунский вингер согласовал условия с французским клубом и должен присоединиться к нему в ближайшее время.

В первой половине этого сезона 27-летний игрок выступал на правах аренды в Кайсериспоре, где провел 6 поединков.

Ранее Нтеп выступал в составе таких французских клубов, как Осер, Ренн и Сент-Этьенн.

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