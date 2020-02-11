Германия

Французский полузащитник не сумел окупить вложенные в его трансфер 8,5 млн евро.

Вольфсбург и Поль-Жорж Нтеп расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщил официальный сайт клуба.

Нтеп перешел в Вольфсбург в январе 2017 года из Ренна за 8,5 млн евро. Он сыграл только 19 официальных матчей за "волков", поучаствовав в трех голах.



В Ренне Нтеп запомнился вот таким голом Реймсу.

Француз во второй части прошлого сезона выступал в аренде за Сент-Этьенн, а нынешнюю кампанию проводит в Кайсериспоре.