Франция

Сенегалец лестно высказался о своем бывшем партнере по команде.

Нападающий Ренна Мбайе Ньянг назвал имя самого сильного футболиста, с которым он выступал за одну команду. Несмотря на то, что в числе экс-одноклубников сенегальца числится Робиньо, он выделил Хатема Бен Арфа.

"Для меня это Бен Арфа. Он делает на поле ненормальные вещи. Я играл с многими высококлассными футболистами. Тот же Робиньо. Но то, что Хатем может делать с мячом, выходит за все рамки возможного".

"Он очень хороший парень. Если вы не знаете его лично, то будете его критиковать. В один момент Хатем может взять мяч, обвести всю команду и забить гол, как это бы в матче с Дижоном. Он может обыграть даже вратаря", — заявил Ньянг в прямом эфире Instagram.

Напомним, Бен Арфа присоединился к Вальядолиду в январе этого года, но успел провести провести лишь два матча в футболке "фиолетовых". Сообщалось, что в 33-летнем французе заинтересован Сент-Этьен.