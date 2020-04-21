Франция

Хавбек может вернуться в Лигу 1.

Полузащитник Вальядолида Хатем Бен Арфа попал в сферу интересов Сент-Этьенна, сообщает портал Le10 Sport.

"Зеленые" намерены укрепить атакующую линию перед началом следующего сезона и хотят подписать опытного хавбека, который должен получить статус свободного агента. В подписании 33-летнего игрока заинтересован главный тренер Клод Пюэль, который уже работал с ним в Ницце.

Бен Арфа присоединился к Вальядолиду в январе этого года. В футболке "фиолетовых" полузащитник успел провести лишь два поединка.

На данный момент Сент-Этьенн занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1, находясь в трех очках от зоны вылета.

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