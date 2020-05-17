Франция

Французский форвард из-за пандемии коронавируса решил не оказывать давление на руководство парижан.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе уже давно является главной трансферной целью мадридского Реала, однако пандемия коронавируса негативно повлияла на финансовое положение практически всех европейских клубов.

В связи с этим, как сообщает AS со ссылкой на L’Équipe, Мбаппе решил не требовать у руководства парижского гранда отпустить его в другой клуб в летнее межсезонье, поскольку понимает сложившуюся ситуацию и последствия от COVID-19.

Источник утверждает, что 21-летний француз решил остаться в ПСЖ как минимум на сезон и не будет в это время оказывать давление на свой нынешний клуб, контракт с которым рассчитан до лета 2022 года.

Реал, в свою очередь, планирует подписать Мбаппе в 2021 году и уже окончательно не будет пытаться осуществить его трансфер предстоящим летом. Несмотря на это, ПСЖ сделал своей приоритетной задачей продление соглашения с талантливым форвардом.