Французский форвард из-за пандемии коронавируса решил не оказывать давление на руководство парижан.
Килиан Мбаппе, Getty Images
17 мая 2020, 13:43
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе уже давно является главной трансферной целью мадридского Реала, однако пандемия коронавируса негативно повлияла на финансовое положение практически всех европейских клубов.
В связи с этим, как сообщает AS со ссылкой на L’Équipe, Мбаппе решил не требовать у руководства парижского гранда отпустить его в другой клуб в летнее межсезонье, поскольку понимает сложившуюся ситуацию и последствия от COVID-19.
Источник утверждает, что 21-летний француз решил остаться в ПСЖ как минимум на сезон и не будет в это время оказывать давление на свой нынешний клуб, контракт с которым рассчитан до лета 2022 года.
Реал, в свою очередь, планирует подписать Мбаппе в 2021 году и уже окончательно не будет пытаться осуществить его трансфер предстоящим летом. Несмотря на это, ПСЖ сделал своей приоритетной задачей продление соглашения с талантливым форвардом.