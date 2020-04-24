Француз проведет на Парк де Пренс как минимум год.
Килиан МБаппе, getty images
24 апреля 2020, 00:18
Руководство мадридского Реала отказалось от идеи приобрести нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в следующее трансферное окно, сообщает L’Equipe.
По данным источника, парижане даже не планируют слушать предложения по французскому футболисту, что вынуждает "бланкос" смириться с тем, что купить форварда в межсезонье не получится.
Тем не менее, отмечается, что Реал полон уверенности в том, что Мбаппе удастся привести в Мадрид в следующем году, так как контракт игрока с ПСЖ истекает в 2022 году.
Ранее сообщалось, что парижане намерены постараться и вовсе продлить действующее соглашение с нападающим.