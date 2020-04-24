Испания

Француз проведет на Парк де Пренс как минимум год.

Руководство мадридского Реала отказалось от идеи приобрести нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в следующее трансферное окно, сообщает L’Equipe.

По данным источника, парижане даже не планируют слушать предложения по французскому футболисту, что вынуждает "бланкос" смириться с тем, что купить форварда в межсезонье не получится.

Тем не менее, отмечается, что Реал полон уверенности в том, что Мбаппе удастся привести в Мадрид в следующем году, так как контракт игрока с ПСЖ истекает в 2022 году.

Ранее сообщалось, что парижане намерены постараться и вовсе продлить действующее соглашение с нападающим.