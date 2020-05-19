Франция

Французское издание поставило на вершину топа владельца ПСЖ Нассера аль-Хелаифи.

Известное французское издание France Football составило список наиболее влиятельных людей в мире футболе.

В данном рейтинге лидерство отдали действующему президенту футбольного клуба Пари Сен-Жермен Нассеру Аль-Хелаифи, благодаря инвестициям которого парижане стали европейским топ-клубом и доминирующей силой во Франции.

Кроме того, катарский бизнесмен является генеральный директор компании BeIN Media Group, которая связана со скандальной организацией чемпионата мира-2022 в Катаре.

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Отметим, что второе место в рейтинге занял нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, а тройку лидеров замкнул президент ФИФА Джанни Инфантино.

Также в этот список попали футбольные агенты (Мино Райола, Жорже Мендеш и Пинхас Захави), футболисты (Лионель Месси, Неймар, Рахим Стерлинг, Мохаммед Салах и Меган Рапино), тренеры (Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола и Зинедин Зидан), а также множество других бизнесменов из России, Южной Кореи и Бахрейна.