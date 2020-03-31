Фан-сектор

В рамках проекта "Фан-Сектор" Football.ua публикует материал Вадима Торкотюка, в котором наш читатель составил рейтинг лучших тренеров на основе завоеванных ими трофеев.

Тренера в футболе оценивают по завоеванным трофеям. Предлагаю к вашему вниманию список лучших менеджеров последних десяти лет на основании рейтинга, составленного исходя из количества и значимости завоеванных ими титулов.

Расчет рейтинга производился следующим образом:

1. Победа в национальном чемпионате – 10 баллов * (умноженные на) показатель клубного рейтинга ассоциации на момент завоевания титула (если клубная ассоциация занимает первое место – умножение на 10; второе место – умножение на 9 и т.д.). Таким образом, победа в более сильном чемпионате принесет больше рейтинговых очков.

2. Победа в национальном кубке – 3 балла * (умноженные на) показатель клубного рейтинга ассоциации на момент завоевания титула

(Данное правило распространяется и на дополнительные внутренние кубки (к примеру – Кубок Английской футбольной лиги)

3. Победа в национальном Суперкубке – 1 балл * (умноженные на) показатель клубного рейтинга ассоциации на момент завоевания титула

4. Победа в Лиге Чемпионов – 150 баллов

5. Победа в Лиге Европы – 80 баллов

6. Победа в Суперкубке УЕФА – 15 баллов

7. Победа в Клубном чемпионате мира – 30 баллов

8. Победа на Чемпионате мира (национальные сборные) – 200 баллов

9. Победа на Чемпионате Европы (национальные сборные) – 150 баллов

10. Победа на Кубке Америки – 100 баллов

11. Победа на Кубке Конфедераций/ Лиге Наций – 60 баллов

Рейтинговые баллы распределены в зависимости от уровня и силы команд в соответствующих соревнованиях, но, конечно, в нем присутствует доля субъективизма.

10. Юпп Хайнкес (332 балла)

Бавария:

2012/2013 – Чемпион Германии, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лига Чемпионов

2017/2018 – Чемпион Германии

Хайнкес является одним из трех тренеров последних десяти лет, которому удавалось выиграть требл. Его Бавария сезона 2012/2013 наводила страх на всю Европу, а Барселона так и вовсе, наверняка, с ужасом вспоминает полуфинал ЛЧ, в котором уступила по сумме двух встреч с общим счетом 0:7.

Хоть и мало кто ожидал, но возрастной тренер еще вернется к работе с мюнхенским клубом. По ходу сезона 2017/2018 дела у команды складывались не лучшим образом, что повлекло за собой отставку Карло Анчелотти и возвращение Хайнкеса. В итоге, приход столь уважаемого специалиста сумел встряхнуть команду, и серебряная салатница снова оказалась в Мюнхене.

9. Висенте Дель Боске (350 баллов)

Сборная Испании:

2010 – Чемпион Мира

2012 – Чемпион Европы

Еще одна легенда тренерского цеха, Висенте Дель Боске, который в 2008 году сменил на посту главного тренера "Фурии рохи" Луиса Арагонеса после победоносного Евро 2008, сумел с умом продолжить работу предшественника. Он смог выжать максимум из "золотого поколения" сборной Испании начала 2010-х. Его команда была в числе фаворитов каждого мирового и европейского первенства. Во многом правильным решением коуча была реализация в национальной команде "тики-таки" Хосепа Гвардиолы, благо, подбор исполнителей для этого был весьма подходящим.

Однако, уйти на мажорной ноте у "лесника" не вышло. Его команда провалилась на ЧМ 2014 и Евро 2016, а сам Дель Боске подал в отставку.

8. Унаи Эмери (384 балла)

Севилья:

2013/2014 – Лига Европы

2014/2015 – Лига Европы

2015/2016 – Лига Европы

ПСЖ

2016/2017 – Кубок Франции, Кубок французской лиги, Суперкубок Франции

2017/2018 – Чемпион Франции, Кубок Франции, Кубок французской лиги, Суперкубок Франции

Для многих, пожалуй, самый неожиданный участник топа. Однако, три подряд (!) победы в Лиге Европы с Севильей, а также все возможные внутренние трофеи за 2 года работы в ПСЖ обеспечили Эмери попадание в рейтинг.

Конечно, мало кто охарактеризует период работы испанского специалиста в ПСЖ как удачный, но это утверждение автоматически касается всех тренеров парижан, которые не выиграли ЛЧ. Высокую квалификацию Эмери как специалиста подтверждает уже сам факт того, что ему предоставили работу в таком клубе, как ПСЖ.

За полтора года в Арсенале Эмери ничего выиграть не смог, и теперь находится без работы.

7. Юрген Клопп (395 баллов)

Боруссия Дортмунд

2010/2011 – Чемпион Германии

2011/2012 – Чемпион Германии, Кубок Германии

2013/2014 – Суперкубок Германии

2014/2015 – Суперкубок Германии

Ливерпуль

2018/2019 – Лига Чемпионов

2019/2020 – Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира

Период работы Клоппа в Дортмунде стал одним из ярчайших в истории клуба. Команде удалось полностью перехватить инициативу у самой Баварии на внутренних фронтах немецкого футбола. Клопп открыл миру таланты Роберта Левандовски, Марио Гетце, Матса Хуммельса, Нури Шахина, раскрыл потенциал Марко Ройса.

Пожалуй, самым горьким осадком за период работы Юргена в Боруссии стал проигранный Баварии финал ЛЧ сезона 2012/2013. Но, даже несмотря на это, еще долго не будут забыты матчи ¼ финала того розыгрыша против Малаги, с забитым на последних минутах решающим голом Фелипе Сантаны; полуфинал с мадридским Реалом и "покером" невероятного Роберта Левандовски. Покидал Дортмунд Клопп далеко не лучшим образом. В последнем сезоне под его руководством команда заняла лишь 7-е место в Бундеслиге и проиграла в финале Кубка Германии Вольфсбургу, а в ЛЧ вылетела от Ювентуса еще в 1/8 финала.

Несмотря на, казалось бы, "проклятье финалов" Юргена Клоппа, немецкий специалист доказал свой класс победой в Лиге Чемпионов с Ливерпулем. Сейчас его команда является одной из сильнейших в мире, если не сильнейшей. И одним из главных факторов, определяющих успех "мерсисайдцев" является главный тренер, который нашел не только правильный тактический подход к имеющимся футболистам, но и создал атмосферу победителей, хоть на это ему и понадобилось целых 4 года работы.

6. Луис Энрике (475 баллов)

Барселона:

2014/2015 – Чемпион Испании, Кубок Испании, Лига Чемпионов

2015/2016 – Чемпион Испании, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира

2016/2017 – Кубок Испании, Суперкубок Испании

Шестое место в нашем топе с большим отрывом занимает тренер, который вошел в историю футбола как один из немногих специалистов, которые стали обладателями требла. Сезон 2014/2015 в исполнении Барселоны Энрике стал поистине феноменальным с точки зрения игры и результата. Он смог преобразить клуб после двух лет неудач, и, что самое главное, вернуть "ушастый трофей" в Каталонию.

Следующие два сезона под руководством Энрике стали для Барселоны менее успешными, однако, сам факт того, что он выиграл 9 из 13 возможных трофеев за период работы в клубе уже заслуживают уважения.

5. Карло Анчелотти (491 балл)

Челси:

2009/2010 – Чемпион Англии, Кубок Англии

ПСЖ:

2012/2013 – Чемпион Франции

Реал Мадрид:

2013/2014 – Кубок Испании, Лига Чемпионов

2014/2015 – Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира

Бавария:

2016/2017 – Чемпион Германии, Суперкубок Германии

2017/2018 – Суперкубок Германии

Легендарный итальянский тренер за последние десять лет выиграл чемпионство в трех национальных лигах, привел мадридский Реал к долгожданной десятой победе в ЛЧ. На рынке футбольных тренеров он пользуется огромным уважением и спросом, даже несмотря на откровенный провал с Баварией и неудачи на посту главного тренера Наполи.

В нынешнем сезоне Анчелотти пошел на некую авантюру, и возглавил английский Эвертон. Получается, пока что, с переменным успехом, однако, нужно учитывать тот факт, что итальянец приступил к работе уже по ходу неудачно складывающегося сезона для "ирисок".

4. Массимилиано Аллегри (549 баллов)

Милан:

2010/2011 – Чемпион Италии

2011/2012 – Суперкубок Италии

Ювентус:

2014/2015 – Чемпион Италии, Кубок Италии

2015/2016 – Чемпион Италии, Кубок Италии, Суперкубок Италии

2016/2017 – Чемпион Италии, Кубок Италии

2017/2018 – Чемпион Италии, Кубок Италии

2018/2019 – Чемпион Италии, Суперкубок Италии

В Милан Аллегри приходил, имея за плечами опыт работы лишь в Серии В и со скромным Кальяри в Серии А. Казалось, что это совсем не тот специалист, который нужен "россонери", в составе которых на тот момент были звезды калибра Роналдиньо, Ибрагимовича, Робиньо, Несты и Пато. Однако результат превзошел все ожидания. Милан в первом же сезоне под руководством Аллегри сумел выиграть Серию А, чего клубу не удавалось сделать аж с 2004 года. Команда еще два сезона держалась на вершине итальянского футбола, попутно вылетая из ЛЧ, где клубу не удавалось пройти дальше ¼ финала. А сезон 2013/2014 так и вовсе был провален – 11 место к середине чемпионата, что и повлекло за собой увольнение тренера.

Наверное, многие со скептицизмом воспринимали назначение Аллегри на пост главного тренера Ювентуса в 2014 году, считая его "сбитым летчиком", предрекая неудачи после прекрасно проделанной работы у главы "старой синьоры" Антонио Конте. Но он и в этот раз доказал свою высокую квалификацию – пять подряд (!) побед в национальном чемпионате, два финала ЛЧ, которые Юве хоть и проиграл, но это точно не является тем, что может испортить репутацию Аллегри как коуча.

Сейчас Массимилиано находится без работы. Но, почему-то кажется, что новые предложения от топ-клубов не заставят себя ждать.

3. Жозе Моуриньо (613 баллов)

Интер:

2009/2010 – Чемпион Италии, Кубок Италии, Лига Чемпионов

Реал Мадрид:

2010/2011 – Кубок Испании

2011/2013 – Чемпион Испании

2012/2013 – Суперкубок Испании

Челси:

2014/2015 – Чемпион Англии, Кубок футбольной лиги

Манчестер Юнайтед:

2016/2017 – Кубок футбольной лиги, Суперкубок Англии, Лига Европы

Открывает тройку лучших "the special one", один из самых титулованных тренеров современности. Его былым успехам можно только позавидовать. В свое время он взбудоражил Европу, добыв победу в ЛЧ со скромным Порту. Потом был успех в Челси, требл с Интером, менее удачный период работы с Реалом, и снова возвращение на трон АПЛ с "синими".

Конечно, сейчас Моуриньо напоминает лишь бледную тень самого себя, о чем в последнее время говорилось очень много. Однако, у португальца еще будет много времени, чтобы доказать обратное, а пока – третье место нашего рейтинга.

2. Зинедин Зидан (650 баллов)

Реал Мадрид:

2015/2016 – Лига Чемпионов

2016/2017 – Чемпион Испании, Лига Чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира

2017/2018 – Лига Чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира

2019/2020 – Суперкубок Испании

Даже несмотря на то, что Зидан начал карьеру тренера на взрослом уровне лишь в 2016 году, он сумел не просто попасть в топ самых успешных тренеров последних десяти лет, но и занять в нем почетное второе место. Все это в основном благодаря невероятным трем подряд (!) победам в главном клубном турнире "старого света".

Француз принял Реал в сложном положении после неудачного периода работы Рафаеля Бенитеса, и справился со своей работы на "отлично". Он смог выжать максимум из этого состава "сливочных", о чем сам неоднократно повторялся, после чего покинул свой пост, во многом из-за нежелания Флорентино Переса идти на уступки и требования Зинедина.

Однако расставание продлилось недолго, и уже меньше, чем через год Зидан вернулся к работе в "королевском клубе", где сейчас ему доверена работа по перестройке команды, и уже на тех условиях, которые требует сам специалист.

1. Хосеп Гвардиола (1045 баллов)

Барселона:

2009/2010 – Чемпион Испании

2010/2011 – Чемпион Испании, Суперкубок Испании, Лига Чемпионов

2011/2012 – Кубок Испании, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира

Бавария:

2013/2014 – Чемпион Германии, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира

2014/2015 – Чемпион Германии, Кубок Германии

2015/2016 – Чемпион Германии, Кубок Германии

Манчестер Сити:

2017/2018 – Чемпион Англии, Кубок футбольной лиги

2018/2019 – Чемпион Англии, Кубок Англии, Кубок футбольной лиги, Суперкубок Англии

2019/2020 – Кубок футбольной лиги, Суперкубок Англии

Думаю, многие ожидали увидеть на первом месте именно Гвардиолу. О нем не так просто отзываются, как о "возможно лучшем тренере современности". Хосеп всегда оправдывает вложенные в него и его требования средства. Его уникальный стиль и философия, умение работать с каждым индивидуально, менталитет победителя сделали его действительно заслуженно лучшим тренером последнего десятилетия.

Барселона начала десятых наводила страх на всю Европу. Философия Пепа дала огромный толчок к развитию атакующего футбола, навсегда изменила представление о тактике среди лучших специалистов своего времени. Он сумел с помощью внутренних ресурсов Ла Масии и правильного использования имеющихся футболистов создать команду, которая всегда играла в "свой футбол", не оглядываясь на соперника, всегда диктуя свои условия. Это было то, противостоять чему было порою невозможно.

Когда Гвардиола приходил в Баварию и Манчестер Сити, от него в первую очередь ждали победы в Лиге Чемпионов. В Мюнхене эта вершина Пепу так и не покорилась. В Манчестере у него еще есть шанс это сделать. Но, тем не менее, не думается, что боссы этих двух клубов когда-нибудь пожалеют о назначении испанца, ведь он проделал великолепную работу, которая вылилась в завоевание всевозможных внутренних титулов, а вот ЛЧ – это турнир в котором всегда есть момент непредсказуемости и доли везения, и, думается, что у Пепа в этом плане еще все впереди.

Вадим Торкотюк, читатель Football.ua