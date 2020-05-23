Франция

Решение правительства о завершении турнира остается в силе.

Французский суд оставил в силе решение Французской футбольной лиги о досрочном завершении сезона Лиги 1 следуя решению правительства страны, сообщает Sky Sports.

По данным источника, апелляцию на это решение подавали Лион, который занял седьмое место, а также Амьен и Тулуза, вылетевшие по итогам чемпионата.

Отмечается, что Административный суд Парижа не удовлетворил прошение клубов признать данное решение недействительным. Лига, в свою очередь, поприветствовала решение отклонить апелляцию.

Ранее Амьен назвал досрочный вылет несправедливым, предложив расширить Лигу 1 до 22 команд.