Решение правительства о завершении турнира остается в силе.
Президент Лиона, getty images
23 мая 2020, 12:27
Французский суд оставил в силе решение Французской футбольной лиги о досрочном завершении сезона Лиги 1 следуя решению правительства страны, сообщает Sky Sports.
По данным источника, апелляцию на это решение подавали Лион, который занял седьмое место, а также Амьен и Тулуза, вылетевшие по итогам чемпионата.
Отмечается, что Административный суд Парижа не удовлетворил прошение клубов признать данное решение недействительным. Лига, в свою очередь, поприветствовала решение отклонить апелляцию.
Ранее Амьен назвал досрочный вылет несправедливым, предложив расширить Лигу 1 до 22 команд.