Франция

Клуб считает несправедливым решение понизить его в классе, не доиграв 10 туров Лиги 1.

Амьен создал петицию на Change.org с призывом к французской Лиге футболистов-профессионалов (LFP) расширить элитный дивизион чемпионата Франции в следующем сезоне до 22 команд.

Дело в том, что ранее LFP приняла решение о том, что сезон-2019/20 доигрываться не будет. Таблица за 10 туров до финиша была признана окончательной.

Согласно этому решению, Амьен вылетел в Лигу 2, хотя отставал от спасительного 17-го места только на четыре очка.

Ранее президент Лиона Жан-Мишель Ола активно ратовал за завершение сезона. Его "ткачи" на момент остановки чемпионата шли лишь на седьмом месте, и теперь не сыграют в еврокубках в следующем сезоне.