Франция

"Ткачи" не теряют надежды даже несмотря на поражение в суде.

Лион поздравил президента Ла Лиги Хавьера Тебаса с получением разрешения продолжить чемпионат и заодно призвал французские власти передумать и возобновить Лигу 1.

"Хавьер Тебас объяснил, что полная остановка футбола в Испании означала бы потерю миллиарда евро для испанского футбола, а если матчи будут доиграны без зрителей, то это будет "только" 300 млн евро", — цитирует заявление Лиона Goal.

"Олимпик Лион надеется, что пример Испании (и чуть ранее – Германии) даст возможность пересмотреть решение, принятое во Франции слишком поспешно. Разумно предположить, что сегодня положение футболистов и тренеров чемпионата Франции куда больше подходит для возобновления чемпионата, чем в момент голосования 23 апреля".

Из-за досрочной остановки сезона Лион закончил чемпионат вне зоны еврокубков. Клуб вместе с Амьеном и Тулузой подавал в суд апелляцию на решение завершить чемпионат, однако проиграл.