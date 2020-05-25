Франция

Сенегалец может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Нападающий Ренна Мбайе Ньянг не стал исключать вариант, что в летнее трансферное окно может покинуть нынешний клуб. 25-летний сенегалец заявил, что в нем заинтересованы французские и английские команды.

"Это льстит. Не бывает дыма без огня. Были обсуждения, но сегодня нет ничего конкретного".

"Во Франции есть клубы, которые спрашивали про меня, пытаясь понять, на каких условиях я готов перейти. За границей так же есть варианты. В Англии все клубы ищут нападающих".

"Сегодня все говорят о Марселе, потому что моя жена из Марселя, и мне тоже нравится этого город. Но есть и другие клубы, которые могут удовлетворить мои требования", — приводит слова Ньянга GetFootballNewsFrance.

В текущем сезоне Мбайе Ньянг провел за Ренн 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.