Франция

Французы намерены заработать на трансфере хавбека.

Руководство Ренна установило ценник на полузащитника Эдуардо Камавингу в размере 75 миллионов евро, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, изначально французский клуб намеревался выручить с продажи 17-летнего футболиста 60 миллионов евро, но было решено поднять ценник из-за кризиса.

Отмечается, что главными претендентами на Камавингу остаются Барселона и Реал, причем мадридцы заметно лидируют в этой гонке.

Камавинга является воспитанником Ренна, дебютировав в первой команде в апреле 2019-го. В текущем сезоне 17-летний игрок провел 36 поединков, отличившись одним голом и двумя ассистами