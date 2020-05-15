Испания

Дружеские взаимоотношения специалиста и функционера могут помочь Реалу заполучить талантливого хавбека.

Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга в конечном итоге может оказаться в мадридском Реале, несмотря на нежелание французского клуба отпускать своего перспективного воспитанника.

Как сообщает AS, дружба между главным тренером "сливочных Зинедином Зиданом и Франсуа-Анри Пино, сыном владельца Ренна Франсуа Пино, может сыграть ключевую роль в успешном заключении сделки по переезду 17-летнего футболиста на Сантьяго Бернабеу.

Зидан и Пино неоднократно были замечены на различных благотворительных акциях. Источник утверждает, что они поддерживают крепкие дружеские отношения, а это подтверждается событиями 2016 года. Тогда Мартин Эдегор должен был отправиться в Ренн на правах аренды, но сделка так и не состоялась из-за возможных проблем с финансовым фэйр-плей.

Ранее стало известно, что Ренн намерен выручить за Эдуардо Камавингу 60 миллионов евро. Однако "сливочные" могут упустить возможность подписать футболиста из-за завершения сезона во Франции.