Франция

Бывший игрок и тренер Баварии Вилли Саньоль прекратил сотрудничество с каналом RMC Sport.

Вилли Саньоль, работавший обозревателем RMC Sport, объявил о своем намерении вернуться в футбол.

"Я хочу поблагодарить RMC Sport за великолепные два года, – цитирует Саньоля L'Equipe. – Теперь я многое знаю о работе СМИ. Однако для меня настало время заново открыть для себя мир футбола".

43-летний экс-защитник национальной сборной Франции (58 матчей, 0 голов) за время карьеры игрока выступал за Сент-Этьенн (46 матчей во всех турнирах, 1 гол), Монако (93, 0) и Баварию (254, 8).

В качестве тренера Саньоль работал с молодежными сборными Франции U-20 и U-21, Бордо и Баварией (ассистент и временно исполняющий обязанности главного тренера). Кроме того, с 2011-го по 2013 годы занимал должность технического директора сборной Франции.