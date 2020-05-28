Франция

Жан-Мишель Ола надеется продолжить Лигу 1.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола отреагировал на решение других топ-чемпионатов возобновить турниры в июне.

"Мы могли бы представить, что второго июня у нас будет прекрасная возможность исправить ошибку, касающуюся французского футбола".

"Мы можем позволить, с соответствующим протоколом, который используется повсеместно, дать отправную точку для постепенного возобновления тренировок в июне и, почему бы и нет, возобновления текущего сезона в июле или августе, как это было предложено УЕФА еще 21-го апреля", — цитирует Ола Goal.

Ранее генеральный директор Французской федерации футбола уличил Ола во лжи.