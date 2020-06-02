Сенегальский форвард возглавляет шорт-лист Марселя.
Мбайе Ньянг, Getty Images
02 июня 2020, 13:59
Нападающий Ренна Мбайе Ньянг предстоящим летом может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 25-летний сенегалец лично заинтересовал главного тренера Марселя Андре Виллаша-Боаша, который видит в нем главного претендента на усиление атаки своей команды.
Марсель уже начал переговоры с Ренном о потенциальном переходе Ньянга. "Красно-черные" оценивают своего форварда в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что вариант с подписанием Мбайе Ньянга также рассматривает Тоттенхэм. В текущем сезоне сенегалец провел 26 матчей в Лиге 1, в которых забил 10 голов и отдал 2 ассиста.