Франция

Сенегальский форвард возглавляет шорт-лист Марселя.

Нападающий Ренна Мбайе Ньянг предстоящим летом может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 25-летний сенегалец лично заинтересовал главного тренера Марселя Андре Виллаша-Боаша, который видит в нем главного претендента на усиление атаки своей команды.

Марсель уже начал переговоры с Ренном о потенциальном переходе Ньянга. "Красно-черные" оценивают своего форварда в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что вариант с подписанием Мбайе Ньянга также рассматривает Тоттенхэм. В текущем сезоне сенегалец провел 26 матчей в Лиге 1, в которых забил 10 голов и отдал 2 ассиста.