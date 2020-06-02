Франция

Форвард продолжит выступать в составе французской команды.

Лион принял решение выкупить футболиста Вильярреала Карла Токо-Экамби, сообщил официальный сайт "ткачей".

27-летний футболист провел восемь игр за клуб, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Лион арендовал камерунца за четыре миллиона, а опция выкупа составила 11,5 млн. Также "желтая субмарина" получит 15% от перепродажи футболиста.

Отметим, что Токо-Экамби заключил соглашение с Лионом на четыре года.