Италия

Нигерийский форвард — главная цель неаполитанцев на лето.

Нападающий Лилля Виктор Осимхен предстоящим летом может перебраться в итальянскую Серию А и присоединиться к составу Наполи. Об этом сообщают Football Italia, Footmercato, Sport Mediaset и другие различные издания.

По информации источника, 21-летний нигериец стал главной целью неаполитанцев на летнее трансферное окно, поэтому представители клуба на протяжении некоторого времени поддерживали общение с футболистом.

Утверждается, что Наполи удалось договориться с Осимхеном о будущем переходе, однако проблемой в завершении сделки могут стать финансовые запросы Лилля. Французский клуб требует на нигерийского форварда 80 миллионов евро, но, вероятно, "аззурри" удастся договориться на 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктор Осимхен входит в сферу интересов Милана и Челси. Также появлялась информация, что футболист отказался от предложений из итальянской Серии А.