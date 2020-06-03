Украина

Бывший защитник Динамо пообщался с Евгением Музыкой в интервью для Football.ua.

Тайе Тайво. Имя которое многие украинские болельщики узнали в 2005 — тогда в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира U-20 он сделал навес в штрафную сборной Украины, который оказался роковым. Леонид Мусин пустил откровенную "бабочку", 0:1 и сборная Украины с великолепным Александрром Алиевым (5 голов на групповом этапе) отправилась домой.

Позже Тайе станет основным в Марселе и укрепится в статусе одного из лучших левых защитников чемпионата Франции, перейдет в Милан, а затем и окажется в Динамо. А далее — чемпионаты Турции, Финляндии, Швейцарии, Швеции... Об этом всем мы поговорили с Тайе в нашем интервью.

- Как сейчас обстоят дела в Нигерии в ситуации с коронавирусом?

- Нынешняя ситуация очень сложная для нигерийцев, потому что людям нужно работать и зарабатывать деньги для своих семей. Надеемся, что скоро все начнет налаживаться и мы вернемся к нормальной жизни.

- Планируешь ли ты перед завершением карьеры еще поиграть у себя на родине за один из нигерийских клубов?

- Нет-нет.

- Помнишь свою первую встречу с Украиной – на молодежном чемпионате мира в 2005 году?

- Да, помню, у нас был турнир в Нидерландах. Там были представлены команды U-20, среди наших соперников была и Украина. Мы сыграли много матчей – против Швейцарии, Аргентины, Нидерландов, Марокко, Бразилии. Это был классный турнир. Мы были очень счастливы и знали, что можем всего добиться (Нигерия заняла второе место – прим.).

- Ты провел в Марселе шесть лет карьеры. Какие воспоминания из того периода самые яркие?

- Это было просто волшебно, когда мы выиграли чемпионат Франции. Мы много лет мечтали об этом. Тот титул навсегда останется со мной. Я забил в матче против Лиона, эта игра была пропитана политикой. Помню, мы играли в Кубке УЕФА и уступили Бенфике. Но после матча тренер сказал: "Не волнуйтесь об этом, это в прошлом. Главное – сфокусироваться на матче в воскресенье. Если мы выиграем – сможем стать чемпионами". Так что все собрались и победили. Я очень счастлив, что тот гол Лиону сыграл важную роль в нашем чемпионстве. Это лучшее воспоминание из Марселя.

- Однажды ты назвал Дидье Дешама, с которым работал в Марселе, "немного проблемным". Что ты имел в виду?

- Дешам отличный парень. Он из тех людей, которые хотят, чтобы все постоянно были готовы на 100%. Если ты играешь в его команде – это не обсуждается. Не будешь полностью готов – он не даст тебе шанса сыграть, так что ты обязан всегда быть в форме.

Дешам был отличным футболистом, а теперь стал прекрасным тренером. Он выигрывал чемпионат мира в обеих ролях. Это обо всем говорит. У нас был отличный период во Франции.

- Почему ты считаешь Эрика Геретса лучшим тренером в своей карьере?

- Эрик Геретс – вау, он был мне как отец. После матчей за Марсель он показывал мне много видео. Я шел к нему в офис, и он рассказывал, как нужно играть в тех или иных эпизодах. Я многому научился у Геретса, он вселил мне веру в себя. Так что он как отец, и не только для меня – а и для Бакари Коне, Шарля Каборе, Стива Манданда и других.

- Тебя дисквалифицировали и оштрафовали на 20 тысяч евро из-за кричалок о ПСЖ. Это был самый большой штраф в твоей карьере? Что же ты такое сказал?

- Да, это самый крупный штраф. И из-за этого я пропустил два матча. Один в Марселе, а второй – уже за Милан в Суперкубке Италии против Интера в Пекине. Я готовился к той игре, но после тренировки коуч сообщил, что я не смогу сыграть. Он получил письмо из Франции, что я должен пропустить еще одну игру. Я был так зол!

Я наблюдал за матчем с трибун. Но мы выиграли Суперкубок, и я был очень счастлив! У меня до сих пор хранится медаль с того матча.

- Почему ты решил покинуть Марсель?

- Незадолго до окончания контракта я разговаривал с президентом клуба Папе Диуфом (который умер в конце марта). После этого я принял очень болезненное решение. Дело в президенте. Он всегда старался считать цифры, а когда мы не договорились, сказал, что я хочу покинуть клуб. Мне просто предложили контракт, который не было смысла подписывать. Почему бы я это должен был делать?

Я правда хотел остаться в Марселе, потому что очень сильно любил этот клуб. Там можно было каждый год играть в Лиге чемпионов, так что зачем мне нужно было уходить? Если бы мне в 20 лет сказали, что я всю карьеру проведу в Марселе, я был бы рад. Мне нравилось там жить, это очень хороший город, там не сильно холодно и прекрасные болельщики. Одни из лучших, что я видел в моей жизни. Они помогают играть лучше, дают тебе необходимую поддержку. Но иногда в футболе ты не можешь провести всю карьеру в одном месте.

- Было много информации о клубах, которые тобой интересуются. Это правда, что в их числе был Реал, который возглавлял Жозе Моуриньо?

- Да. Но я не перешел туда, потому что у меня не было французского паспорта. Когда ты куда-то переходишь, наличие европейского паспорта зачастую является преимуществом.

- Ты оказался в Милане, где было множество великих игроков. Кто впечатлил больше всего?

- Милан хотел подписать меня, потому что я соответствовал их уровню. Милан – это даже не клуб, а целая планета. Он изумителен и отличается от других клубов. Там действительно было много великих игроков: Ибрагимович, Индзаги, Гаттузо, Робиньо, вау! Что это были за игроки!

- Многие футболисты Лос-Анджелес Гэлакси недавно жалелись, что хоть Златан Ибрагимович и великий игрок, товарищ по команде из него никудышний. Что ты думаешь о нем?

- Ибра действительно шикарный футболист. Если он играет, то всегда хочет забить. Ему нравится, когда команда работает очень упорно, чтобы достичь результата. Он всегда стремится побеждать, даже на тренировках, это очень амбициозный парень. Если ты тоже хочешь всегда выигрывать, то тебе будет здорово играть с ним. Это классный форвард, который точно забьет, если получит два-три шанса. Он был невероятен. Много шутил. А если ему что-то не нравилось, он говорил об этом прямо в лицо.

- Почему ты провел в Милане только полгода?

- Когда я перешел, у меня были проблемы с лодыжкой. Я подвернул ее перед стартом сезона. Из-за этого я подрастерял форму, и мне было очень тяжело наверстать упущенное позже. Чтобы адаптироваться, нужно два-три, а то и четыре месяца. Приспособиться к новой игровой схеме, подучить язык. Но этого не случилось. Я понимал, что ситуация очень сложная и встретился с тренером, Массимилиано Аллегри. А затем агент нашел мне новый клуб, КПР в Лондоне.

Я поиграл в КПР, а затем вернулся в Милан. После одной из тренировок агент спросил, не хочу ли я перейти в Динамо Киев. Я ответил: "Нет, я не хочу переезжать в Украину". Сказал, что никогда там не был и не знаю, как выглядит Украина. Но он ответил: "Не волнуйся об этом. К тому же, ты будешь играть в Лиге чемпионов". И я согласился. Каждый футболист хочет выступать в этом турнире.

Президент клуба – ух, не могу вспомнить его имя, но он изумительный человек, просто прекрасный. Если он что-то пообещал – не сомневайтесь, это будет сделано. Он все для тебя уладит. В Динамо был действительно великолепный период. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью и поблагодарить президента Динамо за то, что дал мне шанс переехать в Украину и играть за этот великий клуб. Спасибо.

И еще я встретил одного из моих хороших друзей, Милевского. Он классный парень. Мы здорово проводили время вместе. С Милевским, Идейе Брауном, Аруной Лукманом, Айилой Юссуфом и этим…

- Алиевым?

- Алиевым, а еще с Хачериди, Ярмоленко, Гусевым, Шовковским и Гармашем. С Денисом было очень весело. Классные были времена!

Мы всегда шутили с ними перед матчами. У нас не было ощущения, что мы иностранцы – наоборот, мы чувствовали себя как дома. Нас хорошо приняли, будто мы черные украинцы. В чем бы мы ни нуждались – нам старались это дать. Мы могли сходить выпить вместе. Но я не пью алкоголь – только Кока-Колу или Фанту.

- Сталкивался ли ты с расизмом в Украине?

- Что? О нет-нет-нет. В Украине – нет.

- А как же шуточки от Александра Алиева?

- Футболисты всегда шутят, это другое. Это может быть уместно от товарища по команде, но не от людей, которых ты не знаешь. К счастью, в Киеве я никогда не сталкивался с расизмом.

- Когда ты пришел в Динамо, команду возглавлял Юрий Семин, но уже в сентябре его уволили…

- О, это очень хороший тренер, очень хороший. Не знаю, почему его убрали. Затем пригласили другого (Олега Блохина – прим.), по-моему, из сборной Украины.

У нас был футболист, который нечасто играл, Аруна Лукман. Я сказал ему: "Аруна, пришло твое время. Тренер поменялся. Ты должен пахать на тренировках, чтобы играть. И затем, когда Аруна выходил на поле, он действовал очень хорошо. Этот тренер его любил. Я считаю, ты у любого тренера должен вкалывать на тренировках, и тогда будешь играть.

- Олег Блохин был великим игроком, он выигрывал Золотой мяч. Но ходили слухи, что он слишком сильно кичился этим перед игроками. Это правда?

- Нет, такого не было.

- А слухи о напряженных отношениях между ним и легионерами – правда?

- Нет, я так не думаю. Может с отдельными футболистами, но я не знаю.

- После прихода Блохина легионерам сделали больше уроков русского языка. Ты что-то еще помнишь?

- Я знаю русский лишь немного. Единственное, что помню – "как дела?", "хорошо", "право", "лево". Но вообще я такой человек, который старается учить языки.

- Ты много играл в том сезоне за Динамо. Почему не остался в Киеве дольше?

- Мы встречались с президентом, и он спросил: "Тайе, почему ты хочешь уйти? Разве тебе не нравится в Киеве? Не нравится клуб?". Мне очень нравилось, но мои дети, моя семья были в Милане. Я думал, что перехожу в Киев на один год, и очень тяжело постоянно возить за собой детей, когда ты футболист. Поэтому мы решили, что они с женой останутся в Италии. Но Динамо было для меня прекрасным клубом.

Украина – прекрасная страна, и мне бы хотелось остаться в Динамо, но я должен был вернуться из-за семьи. Мне было очень сложно без них.

- После Динамо в твоей карьере был Бурсаспор. Их стадион самый красивый в твоей карьере?

- Стадион Марселя тоже был ничего так. Сейчас он более диджитализирован, благодаря чему еще прекраснее. Так что я выберу Велодром.

- Как ты оказался в Финляндии? Это очень экзотическая футбольная страна.

- Я играл в своем первом сезоне в Турции за Бурсаспор. А во втором не провел ни одного матча, не знаю, почему. Возможно, тренеру не нравился. Поэтому у меня была сложная ситуация. После года простоя было тяжело найти клуб, многие сомневались, стоит ли меня подписывать. Я же хотел просто наслаждаться футболом дальше, поэтому согласился переехать в Финляндию. Там платят не так много, но я наслаждался. Считаю, если тебя зовут играть в футбол, нужно соглашаться.

- Еще ты поиграл в Швеции и Швейцарии. Что можешь сказать об этих чемпионатах?

- Швейцарский похож на немецкую Бундеслигу. Там очень сложно играть. Он очень требователен в плане "физики", а матчи тяжелые, как в Бундеслиге. В Швеции больше фанатов на стадионах. Местный чемпионат похож на французский. Он интенсивный и красивый. Ты должен хорошо играть, иначе фанатам на трибунах будет скучно, они начнут засыпать. Но они заряжают тебя энергией.

- В 2013 тебя не взяли на Кубок африканских наций, а Нигерия в итоге выиграла тот турнир. Было обидно?

- Да, мне бы очень хотелось выиграть что-нибудь с национальной сборной. Мы выигрывали КАН дважды или трижды. Но я все равно был очень горд и счастлив за свою страну, ведь это такие же нигерийцы, как и я. Пусть даже я и не был частью этого успеха.

- Рияд Марез недавно заявил, что КАН следует проводить каждые четыре года летом, а не раз в два года и зимой. Он считает, что нынешнее расписание отрицательно сказывается на имидже Африки. Что ты думаешь об этом?

- Для меня это было бы лучше, потому что если ты участвуешь в КАНе, то должен покидать свой клуб посреди сезона. Ты едешь на этот турнир, возвращаешься в клуб, а кто-то другой уже занял твою позицию. Клубу тоже сложно в этой ситуации. Но, наверное, у нынешнего расписания есть какие-то причины.

- Как ты думаешь, Виктор Осимхен, Самуэль Чуквуэзе, Вилфрид Ндиди – готовы играть за топ-клубы?

- Виктор Осимхен сейчас хорошо справляется в Лилле, но он может перестать играть, если перейдет в большой клуб, будет только на скамейке. Поэтому, возможно, лучше остаться еще на сезон-второй в клубе, где точно будешь играть.

- Чем ты сейчас занимаешься?

- Я пребываю в статусе свободного агента. Поддерживаю форму и ищу новый клуб. Хочу и дальше наслаждаться футболом!